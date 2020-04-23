賽靈思（Xilinx）上季營收獲利意外強勁，但本季展望不如市場預期，周三盤後股價大跌5.41%，報85.70美元。

周三一般交易時段，賽靈思股價上漲4.96%，收在每股90.60美元。

賽靈思公布2020財年第四財季（1～3月）營收季增5%、年減9%，為7.56億美元，優於市場預估的7.51億美元。單季淨利為1.93億美元，每股盈餘年減17%，為0.78美元，但優於市場預估的0.65美元。該公司宣布發放股利每股0.38美元。

全年營收成長3%，為31.6億美元。全年淨利8.53億美元，每股盈餘為3.35美元。

執行長Victor Peng表示，儘管2020財年特別具挑戰性，尤其是美國對華為實施的貿易相關限制措施，以及在第四財季期間受到新冠肺炎疫情的衝擊，但我們仍然能以營收年增3%至31.6億美元改寫年度記錄。在營收與獲利都較前一季強勁增長下，賽靈思業務的實力與多元化反映在公司第四季財報的表現上。

他並表示，受到新冠肺炎疫情影響，全球商業環境仍存在高度的不確定性，此時僅提供季度指引是較為謹慎的做法，公司將持續密切關注業務狀況。賽靈思預估2021財年第一季營收介於6.6億美元～7.2億美元，不如市場預估的7.325億美元。

(時報資訊)