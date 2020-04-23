買盤進場，激勵周三紐約期金漲3%；因世界第六大黃金生產國祕魯上周宣布停產後，市場預料若冠狀病毒(COVID-19)疫情未趨緩，其他主要產地恐陸續停產，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金大漲3%，另外白銀漲逾3%，為表現最佳之貴重金屬。

終場6月黃金漲50.5美元，報每盎司1738.3美元，5月白銀漲0.46美元，報每盎司15.34美元，7月白金漲6.9美元，報每盎司765.3美元，6月鈀金跌15.4美元，報每盎司1892.2美元。(商品行情網)

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