《商情》買盤進場 激勵周三紐約期金漲3％ 10:002020/04/23 時報資訊 羅宇揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 買盤進場，激勵周三紐約期金漲3%；因世界第六大黃金生產國祕魯上周宣布停產後，市場預料若冠狀病毒(COVID-19)疫情未趨緩，其他主要產地恐陸續停產，進而吸引投資人買盤進場，激勵期金大漲3%，另外白銀漲逾3%，為表現最佳之貴重金屬。 終場6月黃金漲50.5美元，報每盎司1738.3美元，5月白銀漲0.46美元，報每盎司15.34美元，7月白金漲6.9美元，報每盎司765.3美元，6月鈀金跌15.4美元，報每盎司1892.2美元。(商品行情網) (時報資訊) #世界 #報每盎司 #買盤 #進場 #激勵 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》避險需求下降 打壓上周五紐約期金跌1.9％ 10:002020/04/20 財經 《商情》買盤進場 周一紐約期金升破每盎司1700美元 10:002020/04/21 財經 《商情》空頭回補 激勵周一LME期鎳漲近4％ 10:012020/04/21 財經 《商情》預料需求增加 激勵周一紐約期棉漲逾1周高點 10:012020/04/21 財經 熱門股－申豐 股價登峰短多氣盛 04:102020/04/22 證券．權證 《商情》獲利了結 打壓周二紐約期金挫逾1.3％ 10:002020/04/22 財經 《夫妻的世界》小三2歲女挨轟 親生母痛問：孩子有罪？ 17:452020/04/22 娛樂 台南》防疫讀冊尚「鶴」 423圖書館借書送火鶴花 19:042020/04/22 生活 油價跌跌不休 美股買盤動搖 20:002020/04/22 財經 川普恐嚇轟伊朗船艦！買盤逢低進場 油價暴漲30％ 21:382020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 負油價大驚喜！下周汽油又狂降1元 創20年新低 - 即時 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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