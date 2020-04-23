連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）董事會決議配息約2.5元、配股0.5元，今（23）日先進行除息交易，每股參考價為55.7元。雅茗今早開高後一度翻黑1.26％，隨後再翻紅走揚、上漲1.97％至56.8元，填息率約44％，早盤維持約1％漲幅，朝填息路穩健前行。

雅茗2019年合併營收創22.17億元新高，年增2％。毛利率雖降至51.7％的近4年低點，但營益率自6.43％回升至7.87％。配合業外虧損減少近9成，歸屬母公司稅後淨利1.29億元，年增達25.5％，改寫歷史次高，每股盈餘（EPS）3.8元，則創歷史第3高。

雅茗表示，2019年營收維持成長、改寫新高，主要受惠主力茶飲品牌「快樂檸檬」展店效益顯現，中國大陸及海外合計展出逾300家帶動。且由於展出新店均為新型態門市，營運績效相對較高，帶動獲利成長。

受新冠肺炎疫情影響中國大陸門市營運影響，雅茗2020年首季自結合併營收2.77億元，季減45.02％、年減49.62％，仍創下單季新低。不過，隨著中國大陸消費力道與復工率顯著提升，3月自結合併營收6679萬元，月增92.31％、年減58.27％，表現已谷底彈升。

雅茗表示，為在疫情期間支持協助加盟商，集團2、3月祭出特許權使用服務費減免的特殊扶助方案，雖使單月營收略為減少，但集團現金流足夠、也使加盟商具備持續經營能力，展現與加盟商共體時艱、共渡難關的決心。

雅茗指出，旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」在全球已有深厚知名度、品牌價值高，面對疫情造成手搖飲市場市場重整，集團作風更獲市場青睞，3月初至今新簽約加盟店仍持續增加，故今年「快樂檸檬」新展店目標維持500店不變。

展望第二季營運，雅茗表示，中國大陸疫情3月中旬後逐漸獲得控制，民眾已開始恢復正常生活，門市銷售杯數均較谷底時倍增。疫情重災區的武漢已解除封城，旅遊景點在清明連假都出現大批人潮，反應民眾恐慌心態已逐步消弭，經濟活動回歸正軌應指日可待。

(時報資訊)