1.台積電(2330)：昨外資賣超縮手，加上ADR昨夜大漲3.08%，今早挑戰收復5日線，股價一度彈升至300元。
2.聯電(2303)：昨外資轉買超、三大法人聯手買超11,703張，今早人氣升溫，股價漲逾4%、衝上16元。
3.第一銅(2009)：礦商表示疫情將導致產量下降，引發擔憂供給不足，激勵期銅漲2%，帶動股價彈升逾2%，挑戰5日線。
4.中華車(2204)：宅配物流旺撐業績，吸引投信連三日大舉買超布局，昨外資也轉買超225張，激勵早盤股價強漲近4.5%。
5.亞泥(1102)：轉投資山水水泥、子公司亞泥中國陸續發布獲利預警，惟投信不離棄持續買超，早盤股價仍彈升約1.5%，挑戰5日線。
6.義隆(2458)：訂單燙手，Q2業績拚更旺，早盤上揚逾5%。
7.系統電(5309)：外資持續偏多，晨盤續高漲逾6%，衝上波段新高點。
8.台橡(2103)：美國期油飆漲19.1%，不畏外資連日倒貨，早盤帶量反彈漲逾2.5%。
9.斐成(3313)：擬私募普通股1500萬股，買單墊高，股價飆上漲停。
10.信邦(3023)：醫材題材續威，晨盤上攻逾3.5%。
11.楠梓電(2316)：內外兩得意，Q2營運拚較Q1逐步回穩，早盤續強漲逾6%。
12.祥碩(5269)：代工超微B550晶片組，配息擬加碼調高為13.8元，股價上漲近2%。
13.熒茂(4729)：獲呼吸器急單，上半年拚轉盈，激勵開盤跳空漲停鎖住，飛越半年線。
14.隆達(3698)：推出多款UVC LED新品搶攻防疫商機，帶動股價連拉2根漲停，躍上半年線。
15.光環(3234)：獲外資連9買相挺，早盤直攻漲停，收復季線。
16.台康生技(6589)：攜手寶齡富錦合推新冠快篩劑，今聞訊攻頂，彈上波段高點。
17.寶齡富錦(1760)：偕台康生技合推新冠快篩劑，激勵股價強攻漲停，重返百元俱樂部。
18.金寶(2312)：擠進抗疫概念股新名單，晨盤一度放量漲停，攻上季線與半年線。
190瑞基(4171)：新冠肺炎檢驗試劑獲歐盟認證續發酵，股價連拉3根漲停，改寫天價162元。
20.大立光(3008)：擬配息79元，創台股配息紀錄，晨盤反彈2%，攻克5日線。
21.南六(6504)：Q2訂單不遜於Q1，全年營運樂觀，早盤漲逾5%，創波段新高。
22.和大(1536)：外資連2日買超，早盤多方跟進，放量漲逾3%，收復10日線。
23.凌網(5212)：受三大法人青睞，已連買超18日，早盤漲逾5%，重返60元。
24.國產(2504)：實質資產股受青睞，三大法人昨轉買超1184張，早盤漲約3%。
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