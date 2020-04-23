誠新國際與國立屏東科技大學正式簽立策略聯盟契約，雙方將密切合作，為公司轉型建立新里程碑，也希望屏科大人才未來能在產業界發光發熱。誠新國際執行長林忪霖受訪表示，未來二階段所需的養殖人力可達到1,000人左右，長遠來看，所需的人力更多。

林忪霖說，誠新國際於2014 年以來配合政府推動之再生能源政策，從建設業跨足至太陽能案場之開發、設計、建廠以至維運一條龍之服務及配合產業創新計畫之新農業而投資公司水產養殖公司誠光養殖，三年來在白蝦的養殖上創造前所未有的佳績，一路走來步步為營，從國境之南的屏東、台南、嘉義及彰化。

室內養殖將是本公司的發展重點，由室內養殖場並在養殖場屋頂建構太陽能發電廠，達到魚電共生的態樣，將近260 公頃的養殖面積，人才的培育、技術的突破、市場的開發是我們的挑戰，面對挑戰的我們，經過審慎評估，毅然與國內頂尖學校國立屏東科技大學進行相關產學合作、技術交流磋商等，得知產學合作，也能幫助部份優秀的弱勢學生就學及就業，在兼顧公司成長的同時也能善盡企業社會責任，無疑是兩全其美的突破性發展。

誠新與屏科大進行策略聯盟及水產養殖系產學合作，成為公司未來發展的願景，雙方將透過策略聯盟，進行室內養殖場及養殖場屋頂建構太陽能發電、農產種植與地面型太陽能農電共生，雙方經驗與技術交流合作，並依經驗傳承與技術交流、互訪諮詢等活動、研發優良的農漁產品，在產業發展的同時兼顧生態環境保護，以提昇公司在養殖業上的重大影響力。培育跨領域的專業人才，畢業即就業無縫接軌，在學期間至公司進行產業實習，大學畢業即可無縫接軌至公司任職，促進農漁產業在新經濟體系下創造最佳產值，積極配合政府推動五加二產業創新計畫的新農業與綠能科技政策並善盡企業社會責任。

(工商 )