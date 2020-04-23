搶母親節感恩孝親商機，Just Sleep捷絲旅三重館即日起推出「光輝五月 全家好馨情」優惠住房專案，6月底前透過官網訂房入住，每房5,111元，即可入住豪華客房，並享「美國肋眼牛排午餐」、「食感旅程精緻手工冠軍蛋糕」，再送礁溪捷絲旅溫泉住宿券，一重一重又一重，好康加起來也是「三重」。

Just Sleep捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，以個性品味、細緻服務，在許多旅遊網路平台上被評為「超高CP值的美顏風格旅店」，並為新北市最新、最美的風格旅店。

為了慰勞平時辛勞的媽媽們，Just Sleep捷絲旅台北三重館特別精心準備了豐盛的美國肋眼牛排，標榜多汁鮮甜的滋味完美承襲了晶華酒店廚藝團隊的料理手法，讓媽媽們在飯店內大啖五星牛排大餐，並與家人共度溫馨時光。同時，捷絲旅台北三重館也與曾獲得多次蛋糕評比冠軍的在地知名法式手工烘培坊-食感旅程Palatabilit合作，嚴選台灣有機食材、頂級日本麵粉和法國奶油，製作出清爽不甜膩的精緻手工冠軍檸檬蛋糕，一口咬下滿是幸福！

捷絲旅三重館位於新北市三重區三和路，緊鄰捷運蘆洲線、三重三和國中捷運站2號出口，距離國道一號三重交流道約需5分鐘車程，飯店的設計規畫充滿紐約工業風，以個性品味、細緻服務以及超高CP值，為旅客締造難忘的住宿體驗！

(工商 )