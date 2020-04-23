華新加入實施庫藏股行列，短短一周，斥資3.46億餘元，總計買回26,657張自家股票，每股買回平均單價12.98元，使得華新近期股價獲得支撐。今(23)日股價平盤12.95元開出，最高曾達13.00元，隨後拉回至12.90元，目前呈現盤跌走勢。

華新4月10日董事會決議實施庫藏股，從4月13日至6月12日，總計買回4萬張自家股票，每股買回價格區間10.5～16.5元，佔已發行股份1.2％。華新實施庫藏股第1週馬上敲進，截至17日，已斥資3.46億餘元，買回26,657張自家股票，每股平均買回價格12.98元，佔已發行股份0.8％。

華新3月因國際鎳及銅等原物料行情相對2月走跌，影響不鏽鋼及電力線纜報價及售價，新冠肺炎疫情導致大陸客戶延後復工，也影響客戶拉貨意願，加上去年5月賣出南京華新有色金屬股權94.3％股權後，去年6月起不再認列營收，去年每月合併營收比前年同期短少30億元以上，連帶今年3月合併營收91.61億元，比去年同期減少33.01％；第一季合併營收241.95億元，較去年同期減少34.7％。

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