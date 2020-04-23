今天是第5輪線上預購口罩的開放取貨時間(4/23~5/6)，《中時電子報》整理了4大超商、美廉社領口罩的相關優惠活動，像是全家有大杯美式或拿鐵買一送一、7-11大杯美式買1送1、萊爾富領口罩可加15元買口罩收納夾、OK超商買美式送兒童額溫檢測卡等。

而美廉社、全聯領口罩的方式也各有不同，美廉社只能領成人口罩，憑簡訊、身分證後四碼、取貨序號供門市人員核對領取。全聯則是要帶身分證或駕照、健保卡，提供取貨序號讓門市人員核對，領取口罩。

●全家便利商店：

Let’s cafe大杯美式或拿鐵，不限冷、熱同品項買一送一優惠。77黑巧杏仁乳加或牛奶杏仁乳加買2送1。OERO香草口味捲心酥買2送1。士力架花生巧克力2件39元。

於全家領口罩享「Let’s café 中杯熱拿鐵買1送1」優惠。（全家提供）

●7-ELEVEN：

CITY CAFE大杯美式不限冷熱皆可買1送1、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶不限冷熱特價49元、茶葉蛋買2送1、桂格氧氣人蔘（無糖配方）特價49元、康乃馨寶貝天使潔膚濕紙巾10片裝買2送2、黑人全亮白極緻雪絨花牙膏特價99元、哈瑞寶鈕扣Q軟糖45g-水果風味（原味／爆酸）買2送1、多喝水微鹼性竹炭離子水買2送2、舒立效潤喉糖（雙重冰涼薄荷／柑橘維他命C／蜂蜜檸檬）第2件10元、水神抗菌液特價45元。

●萊爾富：

即日起至5月5日前，到萊爾富領口罩可享加15元買口罩收納夾（售價25元）兌換券。

此外，還有指定鮮奶單瓶69元（售價93元）兌換券、Hi Cafe單杯大熱拿（售價55元）半價優惠兌換券、加6元買水兌換券，還有多項商品如桂格雞精、白蘭氏旭沛蜆精、白蘭氏養蔘飲、光泉冷泡茶冰釀烏龍、蜜蜂工坊牛奶花生等最低6折起，以及贈送100點Hi點。

萊爾富響應政府「口罩實名制3.0」政策，主打安心牌口罩，特別使用包裝機或OPP自黏袋包裝，強調更安全衛生，預購還可享咖啡、口罩收納夾等優惠。（圖／業者提供）

●OK超商：

大杯醇品美式咖啡買1送1，或加購大杯醇品美式送「兒童額溫檢測卡」一張。

●美廉社：

4/22至4/29期間，只要民眾領取口罩即可不用消費就享有滿百加價購優惠。SNICKERS士力架花生巧克力，市價:35元一條，加價購2條39元；VV 英式紅茶、日式無糖緣茶、日式無糖烏龍茶，市價:50元/瓶，加價購25元；妙潔PE保鮮膜，市價:69元/支，加價購39元。

(中時電子報)