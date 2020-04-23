海軍敦睦艦隊700多名官兵趴趴走，足跡遍布全台多個縣市，就怕防疫出現破口，新北市長侯友宜已針對封城擴大管制禁行兵棋推演，台北市、高雄市，也陸續宣布將桌上兵推，今（23）日台中市也宣布跟進。

台中市政府最快將在本周六（4月25日）進行桌上封城兵推演習，各局處已收到消息準備中。

(中時電子報)