台中市府封城兵推 最快4／25實施 10:162020/04/23 中時電子報 李慈音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台中市長盧秀燕。（資料照／盧金足攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊700多名官兵趴趴走，足跡遍布全台多個縣市，就怕防疫出現破口，新北市長侯友宜已針對封城擴大管制禁行兵棋推演，台北市、高雄市，也陸續宣布將桌上兵推，今（23）日台中市也宣布跟進。 台中市政府最快將在本周六（4月25日）進行桌上封城兵推演習，各局處已收到消息準備中。 (中時電子報) #封城 #兵推 #演習 #台中市 #盧秀燕 #台北市 #新北市 #台南市 #敦睦艦隊 #新冠肺炎 也許您會感興趣 推薦閱讀 台電中火發電廠 廢棄物倉庫失火 12:062020/04/19 社會 北北基桃宜同步封城？鄭文燦：桃有機場一定會封 17:442020/04/20 生活 磐石艦有額外行程？吳斯懷嗆國防部搞清楚這點：最遲中午前說明 09:592020/04/21 政治 不滿只叫海軍副司令道歉 段宜康嗆：想拿塑膠臉盆擋子彈嗎 11:372020/04/21 政治 疫情若持續爆發 黃偉哲：不排除取消五一連假甚至封城 13:172020/04/21 社會 拚防疫 金門縣長向侯取經 04:102020/04/22 地方新聞 縣市政府超前部署封城兵推 陳時中：台灣離封城還很遠 11:322020/04/22 政治 台北市拒收 新北市糞便快爆倉 18:042020/04/22 生活 台南不排除封城？賴清德：台灣離封城尚遠 00:062020/04/23 政治 新北水肥無處去 業者慌民眾罵 04:102020/04/23 地方新聞 政治熱門新聞 綠委批陳道輝哭不是男子漢 宅神用打油詩完爆 - 政治 罷韓投票 他從卦象得到結果好嚇人 - 政治 柯文哲批買口罩跑2趟很麻煩 釣出唐鳳神回！ - 政治 海軍染疫風暴 這2大咖人呢？名嘴爆：他們是蔡英文愛將 - 政治 退役少將向蔡總統痛心喊話：您這句話來得太晚 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。