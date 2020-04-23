面對「小皇帝」詹姆斯事業合作夥伴馬弗瑞克卡特抨擊自己不會防守，就連38歲的卡特都能輕易打爆自己的誇張說法，勇士明星後衛柯瑞23日正面作出回應，「我想就算等我宣告退役那天，都還會有很多針對我的質疑者，畢竟質疑永遠比起讚美響亮！」

「今天早上有一條跟我相關的頭條新聞，似乎是有人在討論我的防守，」柯瑞說，「我全都看到了，雖然我不會主動去找這些東西來看，但假如有人針對我發表評論，就有一堆傻瓜會把新聞連結都轉發給我，我很清楚這到底是怎麼回事。」

柯瑞強調，他不會因為自己無法控制事情抓狂，「你做了一些偉大事情過後，不管它是什麼，總會有人找上你，我很確定自己是誰，我知道自己在場上什麼樣子，這就是我為何不想回應任何人，因為要不是我同意你觀點，就是一笑置之。」

「我清楚我已經做到了，且取得成功，如果你試圖利用我的名字賺取熱度、點閱數或其他一些東西，那麼你看起來很蠢，」柯瑞說，「如果你做很棒，成功自然會來你的身邊，我不介意讓事情繼續下去，因為那些真正知道自己在說什麼的人，最終仍會說出真相。」

(中時 )