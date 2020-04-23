美國科技股周三大漲，記憶體廠美光股價飆漲6%，台灣記憶體股南亞科(2408)開高，但盤中翻黑，主要受到目前三大法人並未大舉買進，土洋法人目前對台灣記憶體股未出現鎖定個股並連續買超，僅旺宏(2337)獲自營商青睞。

南亞科第1季營運不淡，看好第2季可能繼續穩健，預期疫情影響將牽動第3季市況。

南亞科總經理李培瑛於日前法說會中表示，隨著伺服器等記憶體產品價格持續上漲，第2季平均售價可望較第1季微增。若疫情能夠在第2季獲得控制，第2季及第3季市況可望逐季好轉，若疫情延續到第3季，恐將影響全球經濟及就業情況，下半年市況可能趨緩。

就短期市況部分，南亞科指出，因疫情影響，居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD及網通設備等市場DRAM需求增加，但智慧型手機需求相對疲弱。

疫情擴散，也提振「宅經濟」需求，任天堂(Nintendo)供應鏈旺宏第2季已受惠，任天堂持續熱賣，傳出規畫增產Switch遊戲機，有利推動旺宏第2季業績，延續淡季不淡之佳績。

旺宏預計下周三(4月29日)舉行線上法人說明會，將公布第1季營運結果，並將說明未來營運展望。旺宏第1季業績表現佳，3月及第1季營收同創歷年同期新高。目前外資並未大舉買進，僅自營商連三天共計買超3156張。旺宏挾著任天堂題材利多，股價持續上漲。

旺宏是任天堂遊戲主機及遊戲卡的NOR Flash、唯讀記憶體(ROM)等記憶體供應商，受惠於大客戶強勁拉貨動能，3月營收月增39.8%達38.82億元，較去年同期大幅成長97.6%，並創3月營收同期新高。旺宏第1季淡季不淡，單季營收94.15億元，僅季減1.7%，與去年同期相較大幅成長56.2%。隨著任天堂遊戲機持續熱賣，可望帶動旺宏第2季業績，將比去年同期持續成長之力道。

(時報資訊)