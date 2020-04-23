新冠肺炎疫情大流行造成的衝擊持續擴大，在經濟加速減速下，日本4月服務業與整體商業活動均創下史上最嚴竣的衰退，而製造業亦大幅萎縮。

財經數據服務公司IHS Markit公布，au Jibun Bank日本4月製造業採購經理人指數（PMI）經季調後初值為43.7，較3月終值44.8下滑，並創下2009年4月來新低。

4月服務業PMI初值為22.8，較3月終值33.8大幅衰退，並創下2007年9月開始這項調查以來的最低記錄。綜合PMI初值為27.8，較3月終值36.2下滑，亦創下歷史新低。

在日本政府宣布為期一個月的緊急事態以防止新冠肺炎疫情擴大後，這個全球第三大經濟體大部分經濟活動已經陷入停滯。

負責這項調查的財經數據服務公司IHS Markit表示，目前的緊急事態宣言將一直維持到5月6日，由於日本的防疫腳步較其他國家相對落後，緊急事態宣言有可能延長，這表示嚴竣的經濟影響可能拖得更久。日本第二季經濟預估較去年同期萎縮逾10%，恐將導致連續第三個季度的經濟萎縮。

(時報資訊)