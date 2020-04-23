《港股》油金股領軍 恆指開漲0.38％ 10:172020/04/23 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隔夜國際油價止跌反彈，帶動美股大漲，受此激勵，周四香港恆生指數開漲0.38%，為23983.65點。國企股(H股)開漲0.48%，為23983.65點。受原油價格強彈激勵，三桶油開高，中海油漲0.85%，中石油漲0.75%，中石化漲1.86%。隔夜黃金期貨價格大漲逾50美元或3%，黃金股上揚，紫金礦業漲3%，山東黃金漲2.26%，招金礦業漲2.15%。 (時報資訊) #中石化 #上揚 #開漲 #激勵 #油漲 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫要安全 人在台灣、錢留新台幣 16:422020/04/19 財經 美LED封裝廠開漲 台廠不動 04:102020/04/20 產業．科技 疫情讓庶民六大信心創新低 唯台股信心上揚 10:062020/04/20 財經 《商情》空頭回補 激勵上周五LME期銅漲近1.4％ 10:002020/04/20 財經 《半導體》法說前先開漲 力成站回百元關 14:152020/04/20 財經 股匯不同調 新台幣連二升 16:312020/04/20 財經 油價反彈 台股早盤開漲 09:312020/04/23 財經 《商情》買盤進場 激勵周三紐約期金漲3％ 10:002020/04/23 財經 《商情》空頭回補 激勵周三LME期銅漲2％ 10:002020/04/23 財經 《商情》預料需求增加 激勵周三紐約期棉大漲逾5.5％ 10:002020/04/23 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 4大領域陷衰退...惟它獨強！ 台積電驚揭手機市場衰退幅度 - 財經 負油價大驚喜！下周汽油又狂降1元 創20年新低 - 即時 川普逼不死！沒台積電 華為跟這3家買晶片 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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