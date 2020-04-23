隔夜國際油價止跌反彈，帶動美股大漲，受此激勵，周四香港恆生指數開漲0.38%，為23983.65點。國企股(H股)開漲0.48%，為23983.65點。受原油價格強彈激勵，三桶油開高，中海油漲0.85%，中石油漲0.75%，中石化漲1.86%。隔夜黃金期貨價格大漲逾50美元或3%，黃金股上揚，紫金礦業漲3%，山東黃金漲2.26%，招金礦業漲2.15%。

(時報資訊)