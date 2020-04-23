周揚青今(23日)早發長文認了和羅志祥(小豬)分手，並語出驚人踢爆分開原因，竟是男方常背著她到處約妹，最扯的是和旗下的女藝人、化妝師都有長期不正當男女關係，周揚青也坦承這不是第一次抓包羅志祥劈腿，其實，羅志祥在圈內擁有好人緣，之前更包下宜蘭泳池別墅開趴，對比周揚青的爆料，似乎早有跡可循。

羅志祥出道後緋聞不斷，且對象各個是「女神」，加上舞藝精湛、幽默又搞笑，吸引不少女粉喜愛，日前更爆在和大根等友人在宜蘭包下泳池別墅，還找了20多名性感大胸辣妹一起開趴，對比周揚青說得「你和你兄弟們對於那些被你們叫出來玩的女生是如此的不尊重，更過分的是，還會經常舉行正常人都無法想象的『多人運動』」，看得出他私下玩很大。

更讓周揚青困惑的是，她們每天都半夜三四點道晚安，他到底怎麼會有時間呢？「難道你為了約p（指約砲）都不睡覺的嗎？！」怒批他是渣男。

周揚青微博全文。(圖／翻攝自微博)

(中時電子報)