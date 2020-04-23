博世（Bosch Sensortec）宣佈發佈旗下新一代氣壓感測器BMP390，可為智慧手機以及可穿戴和耳穿戴設備中的高度跟蹤功能提供無與倫比的精度。得益于解析度提高，全新BMP390可測量10釐米以下的高度變化，且精度較上一代感測器提升50％。

精確的高度檢測可在GPS信號無法覆蓋的室內實現定位功能。通過將垂直特定位置添加至現有水準資訊中，可使第一回應者確定觸發緊急呼叫的智慧手機用戶的樓層。據聯邦通信委員會（FCC）估計，僅在美國通過添加額外的精准垂直位置資訊，每年就可挽救高達一萬人的生命。

Bosch Sensortec執行長Stefan Finkbeiner表示，通過在智慧手機中應用Bosch Sensortec最新BMP390壓力感測器，可實現高精度定位服務，由此挽救數千人的生命。

根據聯邦通信委員會近期報告，美國無線服務服務商不久後將必須按照時間表滿足一系列愈加嚴格的位置精度標準，其中就包括提供呼叫者的可調度位置資訊。根據這項指令，從2021年開始，手機Z軸定位精度必須在±3公尺之內，覆蓋80％的室內無線911通話。類似美國增強911（E911）系統的緊急應用，也可以在歐洲或亞洲等其他地區部署，使日常生活更安全放心。

博世和3D地理定位服務服務商NextNav LLC就針對元件規格和系統性能展開合作，以實現可重複的高精度室內Z軸定位。要實現這一目標，需在內置氣壓感測器的手機中將例如博世BMP390與NextNav的都市信標系統（MBS）Z軸服務相結合，以確定三維位置和定位。

該感測器不僅能夠在緊急情況下提供說明，還可在整體上改善室內導航。例如與Bosch Sensortec旗下的位置追蹤智慧感測器BHI160BP結合，這些導航解決方案就可為無法在遮罩環境中有效運作的傳統定位技術（例如GPS）提供補充。這可幫助用戶節省時間並避免迷路的煩惱，例如需要在地下車庫中尋找停車位置時。

此外，全新BMP390支持增強GPS室外導航應用和卡路里消耗估算功能。增強版大氣壓力感應功能可識別用戶在健身訓練期間是在舉重還是在斜坡或者樓梯往上走或是往下走。這些可將卡路里跟蹤的精度提升高達15％。得益於高度測量精度的提升，健身追蹤器還能夠準確顯示使用者跑步、行走或騎車的距離。

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