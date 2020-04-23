半導體通路商敦吉（2459）在製造事業群的大力挹注下，第一季每股盈餘（EPS）達0.77元，較去年同期成長，且毛利率、營業利益率及稅後純益率也比去年同期揚升、繳出「三率三升」亮眼成績單，其中，毛利率18.77％更創下近10年同期新高水位。

敦吉第一季營收為13.69億元，年減21％；然營業毛利卻達2.57億元，較去年同期逆勢增加7％；營業淨利1.17億元，年增37％；稅後EPS 0.77元，亦優於去年同期的0.74元。

法人指出，敦吉受到新冠肺炎疫情波及，通路事業群終端市場需求減少，導致首季營收下滑較鉅，惟因代理產品毛利率皆偏低，對整體獲利狀況並無顯著影響。儘管第一季營收呈現衰退，但製造事業群夠給力，以單一事業群來看，其營收及獲利與去年同期相比不減反增，其中又以成型部品音圈馬達表現優異。

展望後市，在新冠病毒的衝擊下，敦吉首季仍能達到三率三升的佳績，後市若疫情能夠如預期般緩解，配合時序步入手機、消費性電子拉貨的季度，公司三大事業群將和客戶緊密合作，獲利表現可望穩健成長。

(工商 )