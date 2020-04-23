Zoom Video Communications宣布即將推出Zoom 5.0 ，帶來強大的安全升級 。這是Zoom 90天資安計劃中的一個重要里程碑，旨在主動識別、解決和增強平台的安全性和隱私功能。透過加強AES 256位元GCM加密標準，Zoom將增強系統對會議資料的安全性和抵抗受干預的能力。

Zoom執行長Eric S. Yuan表示，對於我們能夠在90天計劃中邁出這一步，我感到十分驕傲，但這一切只是開始。我們一直是透過滿足用戶的需求建立我們的企業，我們將繼續堅定不移，致力提供最安全的平台，從而贏取用戶的信任。

IDC社交、社群與協作研究總監（Director for Social, Communities, and Collaboration）Wayne Kurtzman表示，當遇到有關安全性和隱私問題時，Zoom迅速公開應對挑戰，制定一系列的措施，包括其執行長每週舉行一次的公共安全報告、更改有關隱私問題的預設設定、訂立90天資安計劃，深入處理問題並公開討論等。

Zoom產品長（Chief Product Officer）Oded Gal表示，我們全面考慮了用戶的隱私和平台的安全性。從我們的網絡、產品功能，至用戶體驗，一切都經過嚴格的審查。在後端系統上，AES 256位元GCM加密標準將能夠提高用戶資料傳輸的安全標準。在介面上，我們增加了一個『安全性』圖示於會議控制欄中，讓用戶能夠一覽我們現有和新增的安全功能。對於數以百萬計的新用戶而言，這將確保他們在會議中能夠便捷地控制所有安全相關設定。

(工商 )