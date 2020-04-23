海軍敦睦艦隊發生新冠肺炎群聚感染，其防疫成為外界關切重點。然而，海軍副司令梅家樹中將日前坦言，聯檢小組14日登船檢查時，表格內並無嗅、味覺異常的欄位。前立法委員林靜儀則爆料，聯檢小組在官兵要下船之前，曾經要求高雄左營海軍總醫院，可不可以把官兵都開新冠肺炎陰性的報告，要求開檢疫證明書。她認為這是便宜行事，導致總統要出來道歉、導致全台灣人心惶惶。

林靜儀在政論節目《關鍵時刻》中指出，各階段防疫應處中，有一個條文是要下船前，要交一個防疫健康申報卡，這個入境健康聲明要寫最近有沒有什麼不舒服。她說9日停在港邊，14日準備要讓做下船準備了，單磐石號上面有大概三百個，三百份的入境健康聲明誰看？是船上的醫官看還是所謂的聯檢小組看？她根據得到的資料顯示，聯檢小組在去做檢核的過程，只有半個小時，三百張看有沒有嗅覺異常都看完了嗎？

林靜儀指出，聯檢小組的成員有監察官、後勤官、保防官、軍醫官跟法治官，有把左營分院的醫師納進去，但沒有軍醫局、沒有CDC。她說最高的防疫層級的這兩個單位，完全沒有在裡面。她說檢查單上就是只有咳嗽、發燒、呼吸急促，沒有填報有沒有嗅覺異常、拉肚子等，新的通報定義，聯檢小組完全沒有放上去，她質疑，在台灣陸地的聯檢小組，「你們都在睡覺嗎?」

此外，林靜儀爆料，聯檢小組在官兵要下船之前，曾經要求高雄左營海軍總醫院說，可不可以把船的官兵都開新冠肺炎陰性的報告，要求開檢疫證明書，全船的人都是陰性。海總的管控當然說要開可以，要先做檢查，檢查做完陰性當然開報告，哪有說很舒服、沒有咳嗽，就開一個報告叫陰性。主持人問「他本來想叫他做假報告？」林靜儀則認為這個是便宜行事，海總後來派了一個行政官，最後海總雖然有要求，願意幫做檢查，做完陰性就都讓官兵下船，但是包括所謂聯檢小組或海軍這邊的態度就是，反正在岸邊隔離這個久，發燒的也都退了，就下船吧。

林靜儀說這個便宜行事的結果，導致總統要出來道歉，導致今天全台灣有這麼多人要緊張。她說這個錯誤決策，等於羞辱官兵、軍醫。

(中時電子報)