西德州中級原油創下「負油價」雖是短暫現象，但代表國際原油跌勢不止，根據機制，中油下周一預計再大降汽油每公升1元、柴油每公升1.1元。主力油品95無鉛汽油零售價下探到17.5元，將創下20年半來新低點。

不過美國總統川普昨日威脅向伊朗開火，石油價格有回升趨勢，因此下周實際調幅仍有變數。但是全球因為防堵疫情封城中斷往來所引起的石油庫存過高，仍造成本周原油價狂跌，造成本周出現西德州中級原油期貨價負37元賣出怪現象。

中油浮動油價機制連結的中東指標原油均價，最新每桶是來到16.7美元，依據公式機制計算，下周汽油需調降1元、柴油1.1元。如此95無鉛汽油牌價將落到17.5元，超級柴油12.9元。

這是先前油價一波六連降後，再次拉出二連降。如果最後調幅不變，小客車加滿50公升油箱可省50元。對比今年1月1日時，汽油每公升已下修11.7元，加50公升更差距585元。

而95無鉛17.5元，也將會是自1999年11月9日後，20年半來的新低點，當時國內都還沒有首次政黨輪替，總統還是李登輝時代。

(中時 )