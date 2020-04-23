台灣防疫有成，口罩日產量達到千萬片以上，至今已經推動兩波「口罩外交」，捐贈口罩給有需要的國家。然而，台灣捐給越南30萬片口罩，越南在月初又捐給歐洲55萬片口罩，引起朝野立委質疑捐口罩給越南的必要性。

國民黨立委呂玉玲詢問，台灣的「口罩外交」第一批送出一千萬片，第二批送出七百萬片，是依據什麼樣的原則？外交部長吳釗燮表示，第一是看國家大小，第二是看災情嚴重性，我們都會詢問對方，或是對方主動來向我們洽詢。

呂玉玲又問，越南在月初捐給歐洲國家55萬片口罩，但我們還捐給越南30萬片，「你確定他們真的有需要嗎？」民進黨立委何志偉也詢問，捐贈越南口罩是否符合效益？國民黨立委江啟臣也說，越南都在送別人口罩，我們還要去送給他，那不如直接把口罩送給越南送的國家就好了。

外交部亞太司司長葛葆萱則表示，越南是九千萬人口，但一天生產量只有八百萬片，捐贈口罩給越南是經討論互惠互利的安排。

呂玉玲仍質疑，越南需要拿我們口罩去做外交嗎？希望外交部查清楚，捐贈口罩要有原則也要有標準，外交要做得踏實，不要給人家看笑話。

(中時 )