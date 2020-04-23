海軍大老，前海軍總司令葉昌桐上午接受中國時報訪問時表示，他看到這次調職兩位海軍優秀將領，他非常難過，他不認得這兩人，但能當到海軍作戰指揮官，能被選到敦睦支隊長，都是海軍最優秀的將領，培養海軍將領很不容易，這次被拔掉，海軍人才恐怕要斷層20年。

現年92歲的葉昌桐說，海軍傳統都是從艦隊長中，選出最優秀的來當敦睦支隊長，任務回來都是要給獎章的。不是最優秀的將領，當不上支隊長。

他說，一條船出海後，官兵發燒、感冒、暈船都有，指揮官怎能分辨是否得到新冠肺炎，又不是在岸上可以做仔細檢查，即便是岸上非常專業的醫生，都未必一次就能檢查出來，艦上配的年輕醫官，剛畢業，一點經驗都沒有，如何判斷？就算是國防部長來看，也看不出得病。

他說，這兩位將領能當到這個職位，各方面一定都很優秀，看到兩人被拔，實在替海軍悲傷。他說，不能因為社會的批評，就犧牲兩位優秀將領，希望國防部調查清楚，釐清責任歸屬，若沒有責任，應再讓他們復職或調任其他職位。

葉昌桐贊成敦睦出航，他說，這是訓練海軍官校生最好的時機，他以前跟著馬紀壯的軍艦出海見習，暈船暈到最後吐血，但這就是訓練，後來再大的風浪，他都不會吐，而能吐到見血也只是出海訓練，成為海軍軍官的一小部分。

葉昌桐說，他是海軍，終身熱愛海軍，以海軍為榮，現在台海防衛第一線，就是海軍，今天看到海軍發生這樣的事，士氣受到圢擊，他擔心，官兵染疫被社會岐視，也不應該，所以雖已經92歲了，還是想替海軍說句話。一日海軍，終身海軍。

葉昌桐說，當然，敦睦這次染疫的處理，是有很多毛病，如緊急召回地點選在學校，就很不好。看到社會抨擊，他也很難過。

敦睦艦隊染疫案，海軍艦隊指揮官高嘉濱中將與支隊長陳道輝少將遭調職，這兩天在海軍引起震盪，很多海軍退役官兵議論紛紛，而葉昌桐曾任海軍總司令、副謀總長兼中科院長，是海軍輩分最高的將領，因此有些退役官兵認為推出葉昌桐，讓他有機會以海軍以大老身份向國人表達看法，是最適合的人選。

葉昌桐退休後，很多海軍活動都參加，重視自己的榮譽勝於一切。92老人，對海軍那份熱愛，令人感動。

(中時 )