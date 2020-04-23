「好時價」網站檢視台北市各社區的生活機能指出，捷運松山站周圍，是台北市生活機能最好的區域；排名第二的是台北車站，第三名是中山站。

過去幾年北部房市炒風逐漸淡去，投資客退場，自用買盤成為房市主力，引領房價走勢。而消費者在挑選理想的自住房屋時，生活機能的優劣通常是個重要指標

購屋客戶通常較重視的生活機能，包含公園廣場、文教機構、生活購物、交通運輸、金融機構、醫療設施等6類，以滿足「食衣住行育樂」的需求。

「好時價」將上述各類生活機能，考量距離遠近以及邊際效用遞減後計算生活機能的分數，再扣除鄰避設施造成的負面影響，取得最後的得分。

「好時價」表示，不過以上分數的計算，並未考量不同人的需求（例如有些人覺得醫療設施比交通運輸重要），僅以相同的權重計算，把6類生活機能的重要性視為一樣。

所謂「邊際效用遞減」指的是「1加1小於2」，舉例來說，如果住家附近有1間便利商店，帶來的方便性（效用）是１，當附近又新開了第2間、第3間甚至第10間便利商店，每一間帶來的方便性不會一樣是1，而會逐漸減少，因為常去的可能就只有那幾間，其他間只是多餘，甚至可能還不希望有太多間。

根據各個社區的生活機能分數，透過地理資訊系統觀察，發現最好的生活機能，落在捷運松山站，其次是台北車站、中山站周圍地區。

至於捷運東門、中山國小、松江南京、忠孝復興、大安等站，附近的生活機能，也非常良好，這也符合一般市場認知，較好的生活機能分布在中山區、中正區、松山區、大安區及信義區，這些也剛好都是台北市的蛋黃區，詳細如附圖所示。

透過以上分析，可以提供正打算買房自住的消費者比較清晰的概念，作為篩選購屋區位的參考。

(工商 )