Arm Treasure Data於23日宣布為其顧客數據平台（CDP）推出全新的產品功能，使Linden Lab與安海斯-布希英博集團（AB InBev）等全球性企業，在顧客資料取得越來越複雜的今天，找到更好的發展路徑。這些功能包括能協助企業創造與切身相關且有吸引力的品牌體驗的顧客旅程編排初期使用計劃（Customer Journey Orchestration early access program）、簡化並整合的20個全新數據應用，以及已擴大到全球用戶、具有全新安全性與管理功能的專業服務（Professional Services）。

Arm Treasure Data產品管理部資深總監Rob Parrish表示，更長且更複雜的顧客購買旅程，讓獲取與維繫顧客資料的成本更高。我們的顧客數據平台（CDP）統一數據的能力結合顧客旅程編排工具，讓企業可以透過單一的平台，更好的管理在購買週期中的每一個顧客接觸點。

創造出由玩家產生之最大虛擬世界Second Life的Linden Lab，利用Arm Treasure Data顧客數據平台（CDP）來整合其數據並瞭解玩家的喜好，這讓Linden Lab得以與玩家更緊密地聯繫，並讓相關的接觸更為個人化，同時將行銷的投資報酬率提升 300％。透過Arm Treasure Data顧客數據平台（CDP）與全新的顧客旅程編排功能（Customer Journey Orchestration），Linden Lab將可在數百個接觸點，讓數千名玩家在整個消費旅程中促動更多的購買行動。

Linden Lab資深數位行銷經理Darren Helton表示，有了 Arm Treasure Data，我們在為玩家用戶建立區隔化、連接化與個人化的體驗方面，保有戰略上的優勢。全新的顧客旅程編排功能（Customer Journey Orchestration）將讓我們獲取更多新玩家，並與他們進行更好的互動，協助我們聚焦行銷上的努力。

隨著Arm Treasure Data全新安全性與管理功能上的大幅精進，客戶在其全球運作中更能從個人化的功能中獲益。這讓包括安海斯-布希英博集團在內的客戶，更容易管理平台，並更快速的導入採用。

安海斯-布希英博集團顧客數據策略部資深經理 Lucas Borges 表示，安海斯-布希英博集團在全球均採取直接面對消費者的行銷方式，我們必須同時確保旗下許多品牌不會出現彼此重複的行銷活動。Arm Treasure Data顧客數據平台（CDP）讓我們得以安全地統一顧客數據，並打造完整的顧客資料。全新的安全性與管理功能將確保只有被適當授權的人，才能存取數據，同時維持顧客的隱私與安全。

Arm Treasure Data CDP除了顧客旅程編排功能（Customer Journey Orchestration），還具有20個全新的數據應用。透過這些已完成技術串接的應用，我們的客戶現在可以利用多樣的管道簡單啟動行銷活動，並觸及更多的受眾。

(工商 )