因應新冠肺炎疫情，台南市政府衛生局打造要價近40萬的貨櫃採檢屋，首站設於衛生福利部台南醫院，台南市長黃偉哲今天早上出席貨櫃採檢站啟用，針對外界指台南封城說，重申他從來沒有說過5月1日封城。
黃偉哲說，防疫是充分配合中央，地方也可建議中央採取不同方式因應，地方也會充分配合中央，他說。台南採檢能量、檢疫能量充裕，大家不必過慮，所謂封城說有必要藉此說明，他從來沒有提過5月1日封城，如有任何朋友找出他說5月1日封城，歡迎告訴他，他也願意面對這句話，但沒有講的話，大家也不用過度揣測，「台灣這麼小，沒辦法單獨封城，還是要與中央密切配合。」
黃偉哲說，目前後續採檢有無確診個案一切依中央指揮中心公布為主，到台南留下足跡的6人，其中2位是台南人，相關疫調工作都已完成，但外縣市來的有些官兵感覺語帶保留，不排斥用監視器尋訪其足跡，務求詳實鉅細靡遺找出來。
(中時 )
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