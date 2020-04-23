有位居家檢疫的民眾平安出關，特地寫信感謝防疫旅館工作人員及衛生單位，感謝他們冒著風險付出。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣設置防疫旅館供有需要的居家檢疫、隔離民眾使用，至今已有37人次居住，日前有位居家檢疫的民眾平安出關，特地寫信感謝防疫旅館工作人員及衛生單位，感謝他們冒著風險付出，「真的很偉大」！

為提供國內外旅客和遊子安心隔離居住處所，免於家人與社區恐慌，嘉義縣目前設置1家防疫旅館，截至4月22日共有37人次居住，以旅外學子24人居多，另有外國遊客2名，衛生局代理局長趙紋華指出，防疫旅館由衛生局提供人員管理、環境設備消毒及垃圾處理等防疫專業指導，以強化業者防疫知能，建立信心，進而提供舒適居的住環境、溫暖貼心的關懷與服務，讓入住鄉親都能遵守規定，安心閉關。

目前入住防疫旅館的民眾多由機場搭防疫計程車直接入住旅館，第一次接觸包括進門時量體溫及加入通訊「Line」群組，隨即足不出戶展開14天居家檢疫或隔離，用餐由房務人員將餐點送達房門外，離開時才以電話或Line通知房客開門取餐，避免直接接觸，第2次見面就是期滿的「出關」日，防疫作為十分嚴謹。

日前有位居家檢疫民眾結束居家檢疫後，親下寫卡片表示感謝，上面寫著「感謝你們盡心盡力的照顧需要居家檢疫的我們，讓我們感到非常安心和放鬆，你們冒著風險為我們付出，真的很偉大，希望這樣的日子可以日漸緩和下來，辛苦你們了，祝一切平安順心」。

縣長翁章梁表示，防疫從入境到社區、甚至醫療，衛生局都必須超前部署，以民眾身心靈全方位需求為考量，防疫旅館安｢嘉｣也安心，因為它讓回｢家｣的路更平順，也讓｢嘉｣人更安心。

(中時 )