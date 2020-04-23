受到新冠肺炎疫情影響，歐美多國目前持續處於鎖國、封城狀況，帶動居家辦公、遠端教學的需求快速攀升，也使得NB、PC等終端需求意外逆勢成長，義隆(2458)可望藉此受惠，有助於本季在觸控IC、指紋辨識IC等筆電大單的接單表現，支撐第二季業績表現，義隆今在業績前景看俏下，股價開高走高，一度大漲5.5%，一舉站回5日線大關，股價最高達99.4元，跳脫盤整區間，距離百元大關僅差臨門一腳。

全球因為疫情的關係，居家辦公、遠端教學等需求持續升溫PC相關市場自3月起就看到大幅成長，且目前疫情尚未看到轉折點，多國也宣布延長封城時間，故此波商機短期可望延續下去，包括消費型筆電以及商用筆電的訂單都持續成長，義隆本季營運表現可期，法人也看好單季營收具有3成的季成長空間。

義隆觸控板在消費型筆電機種市占率高，且也順勢導入商務機種，加以競爭對手投入資源減少，使得義隆電市占率逐步攀升，法人也預估，義隆2020年出貨上看8800萬顆，且隨觸控板大尺寸化帶動單價提升，也有助於義隆獲利能力，至於NB搭載指紋辨識滲透率約20%，晶片供應商為新思與義隆，未來隨指紋辨識注重安全性，兩公司都會推出加密晶片，到時候產品平均單價也可望進一步推升。

此外，義隆帶筆觸控上在業界具有領先地位，隨微軟主動筆協定由MPP1.5轉進2.0，因為功能複雜度提升，預估單價提升達3成，亦對義隆毛利率有助益，加上未來帶筆的滲透率會持續成長，也有助於義隆長線出貨穩定攀升。

義隆將在4月28日舉辦線上法人說明會，屆時除公布第一季營運表現成績外，也會對第二季營運做出更明確說明。

(時報資訊)