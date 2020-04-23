更正4月22日12：59發送之第704則即時新聞，茲將全文重發如下：

今年最大市場黑天鵝新冠疫情造成全球金融市場動盪，元大投信認為疫情正式解除前，分批布局優質基金為最佳投資策略。建議透過電子交易紀律操作，定期定額布局基金就是很好的選擇。基金是由專業團隊進行操作，適合沒有時間研究標的者，可一次布好標的，達到不須自己擇股的好處。

今年遇上棘手的疫情，如果擔心後續發展，又不懂得如何判斷進場時點的投資人，建議可投資台股基金或以ETF連結基金來參與「國民ETF」：元大台灣50ETF、元大台灣高股息ETF，搭配投信的電子自動交易機制進行紀律性定期定額，省時方便。元大投信正推出多檔基金定期定額手續費優惠。

元大投信強調，定期定額適用情況，包含1.情況不明，像現在，雖然行情已經修正一波，也知道疫情終究會有控制與結束的時候，但尚不確定時間會在何時，疫情正式解除前，分批布局仍是最佳正解。2.中長期投資目標：定期定額的目的，就是想透過分散投資時間點，來達到平均成本，以系統自動扣款，不用煩惱進場點的好處無價。

有別於短線操作邏輯，定期定額效果需要一段時間累積，標的建議選擇中長期看好的市場。例如國人熟悉且政經環境相對穩定的台股市場，並挑選優質龍頭企業、具有高殖利率特色的元大高股息優質龍頭基金。也可以考慮納入資產型的元大全球不動產證券化基金、以投資等級債為布局重點的元大新興亞洲美元債券基金，或者由經理人布局全球ETF的元大全球ETF穩健組合基金，以發揮資產配置效果。

(時報資訊)