一名男網友日前在臉書社團「靠北女友」PO文表示，前女友分手後，玩了5年又回頭求復合，不料勾起他當年求婚被拒的心頭恨，除了無情狂酸前女友，還列出10個理由拒絕，網友見第10點驚嘆：「超兇的」。

男網友在列出10個拒絕理由之前，寫出當年被拒絕的情景表示，五年前前女友23歲，自己26歲，在一因為覺得有穩定的經濟能力了，求婚卻被拒絕，理由是，對方想再看看，想自己闖出一片天，「5年後妳來找我，說現在很難遇到的穩重又負責男生，幾乎都在玩，不然就是只想跟妳上床，所以覺得我是最適合陪妳走一輩子的人，但我拒絕了」，說出就列出10點拒絕的理由。

第1，我不是回收的。

第2，我不是工程師所以配不上妳。

第3，我所瞭解妳的“看看”根本就是“玩玩”妳的青春。

第4，我沒有義務等妳成熟。

第5，過客的身分是妳選擇的。

第6，用當下的快樂換來以後的痛苦，是現今社會很多人的遺憾。

第7，如果我賺的錢變成妳臉上的隔離霜，不如拿去作投資，因為老了妳的臉也是壁紙。

第8，我不想把婚姻給一顆不安定的心。

第9，虛榮心是永遠很難滿足的。

第10，妳的心很醜，身體也很髒我不想要得病。

原po列出10點拒絕理由不夠，再接著寫道：「沒錯我們都還年輕，但是……妳的青春會消逝，妳的胸部會長皺紋，我的經歷會更多，我的薪水會生小錢，當妳的隔離霜慢慢減少，而我的股票慢慢賺錢，當妳在揮霍買好的內衣勾引別人，我正在到處看更好的房子讓我的未來更穩定，我們的差別在於充實的價值

請問……我幹嘛要選擇妳?」還說：「人生年輕也就幾年，希望妳可以永保青春，反正妳也才28歲嘛大不了以後隔離霜擦多一點囉，加油！」。

(中時電子報)