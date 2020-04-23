大金航運所屬貨船大金輪，曾於3月23日停靠廈門，其中一名船員於26日在高雄港下船，卻未向疾管署申請居家檢疫，經交通部航港局查獲，對業者開罰10萬元整。航港局今天呼籲航運業者，依中央疫情指揮中心防疫措施辦理，航港局會嚴守防疫工作。

航港局表示，中央疫情指揮中心於3月18日宣布，自台灣時間3月19日零時起，限制所有非本國籍人士入境，事前申請核准者才予放行；航港局19日立即發函船聯會及船代會轉知所屬業者，要求自即日起，本國籍或外國籍船員下船前須先向疾管署申報居家檢疫，再由移民署核發完成入境查驗船員名單，於港區管制站出示文件，經港警查驗確認才予放行，違反者將依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第16條第3款開罰。

航港局表示，22日抽核比對船員任卸職資料，查獲「大金航運」所屬貨船大金輪，其中一名船員未依程序申請居家檢疫及取得完成入境查驗船員名單，即於高雄港下船至另一貨船任職，因此依法開罰。

(中時 )