無塵室與機電工程整合廠商-聖暉（5536），第一季營收年增11.68％，業績表現亮眼，外資已連續7個交易日合計買超1400多張，23日早盤量價齊揚、股價一度衝至197元，漲幅近2％，續創1年新高價。
聖暉表示，面對全球供應鏈向台灣、東南亞國家移轉產能之趨勢，憑藉集團於台灣、中國大陸、以及越南、印尼與泰國等東南亞地區設置據點，以利就近提供服務，拓展當地接單表現。
此外，聖暉集團也積極強化無塵室機電、水氣化供應、民生產業機電等整合工程業務，以期進一步深化競爭利基；其中，半導體產業持續投入先進製程、電子業新廠擴建等資本支出趨勢明確，產業製造分流有助於挹注集團整體營運良好成長動能。
展望2020年第二季，聖暉認為，肺炎疫情全球蔓延，短期訂單恐受出貨遞延影響，不過，長期依舊看好台商回流與生產基地分散台灣、東南亞地區及中國國家產業支出政策，皆有助於帶動無塵室與機電工程整合訂單需求。
(工商 )
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