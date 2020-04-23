台南市衛生局斥資40萬打造首座貨櫃採檢屋設立於傳染病應變醫院-衛生福利部台南醫院。（曹婷婷攝）

因應新冠肺炎疫情延燒，台南市衛生局斥資40萬打造首座貨櫃採檢屋設立於傳染病應變醫院-衛生福利部台南醫院，減輕前線急診檢疫人員負擔、解決民眾就醫久候及改善戶外採檢環境品質，貨櫃屋採檢站為戶外獨立採檢空間，採檢區與被採檢區完全密封式隔離，提高安全與效率，台南市長黃偉哲今天出席啟用儀式，也親自上場接受採檢，他說，貨櫃採檢高效能，一天可採檢500多人，「磐石艦300多人，半天就採檢完了。」

台南醫院感染科指出，採檢人員一次可完成4人採檢工作量，省卻過去採檢1人就要穿上隔離衣等裝備，一趟採檢可節省2小時，民眾則可省下約30分鐘時間，提升安全與效率。採檢作業分流1間採檢1人，避免等候時間過長，又能減少醫護人員執行相關處置時與病人接觸，採檢後立即以紫外線消毒，避免交叉感染，守護醫護人員及市民。

貨櫃屋採檢站具備機動性可移動，為戶外獨立採檢空間，採檢區與被採檢區完全密封式隔離，阻隔病毒穿透。採檢人員雙手伸進採檢洞口，藉由作業手套進行篩檢，採檢區有4間獨立密封式隔離空間，並設有獨立紫外線消毒設備；採檢作業以分流方式1間採檢1人，可避免等候時間過長、無須受限戶外天候影響。

黃偉哲說，政府帶頭做防疫，營造安全採檢環境，期望以此模式鼓勵其他醫院無需受限空間硬體設備不足，也能提升收治量能及照護品質。衛生局長陳怡說，後續扶輪社將捐贈第二座貨櫃採檢站，預計將放置於新營醫院。

(中時 )