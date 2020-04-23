海軍敦睦艦隊染疫，昨（22）日支隊長陳道輝少將接受立院電話備詢時，話還沒說完，人在立院的海軍參謀長敖以智、海軍司令部副司令梅家樹，就急著把電話拿走，行為引發諸多猜疑，是怕再說下去恐抖出內幕？還是真有不能說的秘密？

陳道輝透過電話表示，用生命保證，絕無隱瞞任何疫情，至於在總營軍港人員解散一事，他坦言「我沒這個權限」，不過確實沒有遵照自己的想法去做，一切都是「按照命令執行」。

不過話還沒說完，敖以智、梅家樹就跑到主席台前，在眾目睽睽之下把電話拿走，稱「安撫一下」，接著敖以智一邊講電話一邊往議場外走，直接打斷備質詢。

國防部海軍司令部副司令梅家樹，在疫情中心記者會上，為海軍染疫一事鞠躬表達歉意。（圖／資料照）

值得一提的是，梅家樹堪稱海軍的危機處理專家，2016年雄3飛彈誤射，時任海軍司令部參謀長梅家樹，親上火線說明，同年海軍陸戰隊發生憲兵虐死小白狗事件，他出面坦承動保教育確實有疏失，鞠躬致歉。

2017年慶富獵雷艦案，也是梅家樹出面代表國軍對外發言。此次海軍爆發感染新冠肺炎，梅家樹也是首位出來鞠躬道歉的軍官。

只是這回敖以智、梅家樹在立院搶電話的舉動，確實令人不解，不讓陳道輝把話講完，是想隱瞞什麼？還是真的要安撫下屬，背後的動機，恐怕只有當事人知道。

(中時電子報)