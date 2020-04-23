針對肆虐全球的新冠病毒緣起於大陸武漢病毒實驗室的傳聞，世界衛生組織（WHO）21日表示，根據現有證據顯示新冠病毒源於動物，並非在實驗室製造。不過近期接連指責陸隱瞞疫情的川普政府已盯上該實驗室，國務卿蓬佩奧22日更控訴陸方早就毀掉新冠病毒樣本，並呼籲陸方允許考察人員進入這間機敏的實驗室調查。

跟據路透社報導，WHO發言人柴伊布（Fadela Chaib）21日在日內瓦的記者會上指出，根據現在所有的證據顯示，新冠病毒（COVID-19）源自於動物，並非在實驗室或其他地方製造或操作，但目前尚不清楚這種病毒如何從動物身上跨物種傳染給人類。至於是否可能出於實驗室意外洩出，柴伊布並未回應，而武漢病毒研究所早已駁斥謠言。

不過據《金融時報》報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）22日指控大陸在疫情爆發早期為了掩飾，早就摧毀實驗室內新冠病毒樣本，讓外節無法追蹤疾病演化。他進一步指出，即使在中共確實在去年12月31日向WHO通報疫情爆發後，大陸仍未向WHO分享其所掌握的所有資訊。

蓬佩奧也表示，「相反的，大陸嘗試隱瞞這病毒的危險性，當時並未回報長達一個月的人傳人現象，直到大陸境內每一省都出現病例後，他們才審查那些嘗試向世界發出警告的人們，並停止測試新的病毒樣本，同時摧毀當時現存的病毒」。

報導指出，雖然WHO官員一再讚揚大陸在疫情公開的透明度以及快速反應，但川普近期已否定WHO說詞，並決定中止對其資助。蓬佩奧也指出，中共仍未分享病毒樣本給任何一國，妨礙了外界嘗試要了解病毒的努力。

報導也指出，一名不願具名的武漢病毒實驗室研究員先前也於本月初向金融時報表示，大陸至今仍未向WHO分享病毒樣本，「且大陸內部早已出版如新冠病毒遺傳密碼等大量資訊」。

此外，美國國務院早在兩年前指出武漢病毒實驗室管理鬆散，如今在新冠病毒與該實驗室之間連結的謠言滿天之際，呼籲陸方允許外界進入實驗室，以便進一步了解病毒。

(中時電子報)