前敦睦支隊支隊長陳道輝少將昨接受召委呂玉玲手機質詢，透露有回報艦上1人發燒，但晚間國防部隨即發新聞稿駁斥此說法，稱沒有接到任何回報。國民黨立委吳斯懷今天說，航海日誌與船上就診紀錄都有完整書面資料，力挺陳道輝，相信他絕無隱匿案情，關鍵是每個層級有無按照事實回報。

吳斯懷說，希望國人給國軍更多鼓勵關懷，國軍在指揮決策體系、回報制度、防疫警覺、危機處理等面向都值得檢討改進，但不能把責任推給支隊長或700多名官兵身上。

吳斯懷表示，反之要坦誠務實檢討，拿出事實資料佐證，而非放任訊息在網路上流傳，如今海軍軍心動盪到快要崩盤地步，誠懇呼籲蔡英文總統、國防部長嚴德發，此時要適時穩定軍心，照顧受隔離的眷屬，待疫情緩和後再究責。

國防部昨接受立委質詢時坦言，除了磐石艦外，康定艦、岳飛艦共有3例發燒按例，經採檢皆為陰性。吳斯懷指出，艦上都由艦長初步對官兵進行篩檢，再呈報給支隊長旗艦，這是海軍多年來作業程序，應該不會有問題，「只是每個層級有無按照事實、就診紀錄回報」。

吳斯懷說，國防部應該把相關紀錄拿出來說清楚，不要被問到或者底下官兵吐露一個訊息後，才出面解釋，這樣只會讓國人產生更多誤解。

針對綠委王定宇爆料敦睦艦隊的秘密任務，其實是支隊在太平島與東沙島附近的水域操演，與回台附近時加入海軍年度戰術總驗收，吳斯懷直言，這早說清楚就好，不然總統與部長說詞不一，反而造成國人誤解，再次建議國防部一次說清楚真相，有700多名官兵在艦上，去哪怎麼可能不知道，絕不可能隱瞞的。

(中時 )