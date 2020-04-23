人民幣中間價升16個基點 人行連續16日暫停逆回購 10:532020/04/23 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價23日報7.0887，較22日7.0903，升16個基點。23日中間價較22日下午4時30分收報7.0842，貶45個基點，較當晚11時30分收報7.0833，貶54個基點。 香港信報報導，中國人民銀行連續16日暫停逆回購（附賣回）操作。人行23日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，23日不展開逆回購（附賣回）操作。本周沒有逆回購到期，但24日有人民幣2,674億元的定向中期借貸便利（TMLF）到期。 (工商 ) #基點 #暫停逆回購 #收報 #附賣 #逆回購 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行降貸款市場報價利率 1年期LPR降息20基點 10:182020/04/20 兩岸 人民幣中間價升61點 10:202020/04/20 財經 滬指收升0.5％ 三連升 15:412020/04/20 財經 陸吹響降息號角 LPR降幅創新高 04:102020/04/21 焦點新聞 LPR非對稱調降 房市調控不鬆懈 04:102020/04/21 焦點新聞 陸LPR驟降 百萬房貸省息2萬RMB 04:102020/04/21 焦點新聞 恒指收跌536點 失守24,000點大關 16:532020/04/21 財經 人民幣中間價貶值151基點 10:492020/04/22 財經 陸股開低走高 深成指收盤漲逾1％ 15:412020/04/22 財經 恒指收盤漲0.42％ 阿里健康大漲近11％ 16:402020/04/22 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 即時 一場殺戮！謝金河曝他68美元買石油慘況 - 即時 油價末日後…驚天暴彈！川普又搶大功了 - 財經 這隻黑天鵝來亂！美股挫 台股也殺不下去 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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