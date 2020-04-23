人民幣兌美元中間價23日報7.0887，較22日7.0903，升16個基點。23日中間價較22日下午4時30分收報7.0842，貶45個基點，較當晚11時30分收報7.0833，貶54個基點。

香港信報報導，中國人民銀行連續16日暫停逆回購（附賣回）操作。人行23日表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水準，23日不展開逆回購（附賣回）操作。本周沒有逆回購到期，但24日有人民幣2,674億元的定向中期借貸便利（TMLF）到期。

(工商 )