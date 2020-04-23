全台商圈受到新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，人潮與業績大多滑落7成以上，高雄市政府經濟發展局為了提升商圈買氣，23日祭出400萬元經費，補助商圈舉辦行銷活動。

高雄經發局長伏和中23日表示，在疫情期間，除了舉辦專家學者會議，幫助商圈提案行銷，振興商圈低迷的買氣之外。也希望藉由協助老舊商圈轉型，並輔導打造鮮明特色，吸引消費者前往。

他說，目前已有大高雄市觀光商圈總會、光華夜市、青年家具、南華、三鳳中街、旗山老街、大連街、新堀江、鳳山三民路、後驛、新鹽埕、鹽埕堀江、六合夜市、以及中央公園等多個單位，在3月底提案完畢，並由專家22日召開的會議中，協助修正內容，預計將於4月底完成審查。

擔任輔導專家之一的高雄市會展產業發展協會理事長楊志中指出，在這疫情嚴峻時刻，高市府補助行銷商圈，如同一場即時雨，各提案單位紛紛絞盡腦汁，要讓商圈藉由行銷活動，為疫情緩和後蟄伏再起準備、再造榮景。

三鳳中街商圈理事長陳玉童則說，透過這次補助計畫，將在端午節、中元節分別推出「端午戰疫」及「不准提的傳說」等創意活動，搭配原有南北貨的特色，延伸至打通後的三塊厝車站來推廣街區，期待搭配節慶吸引人潮和買氣。

(工商 )