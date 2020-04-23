「蜜雪薇琪」原訂在今年暑假推出睽違歌壇13年的全新EP，卻因新冠肺炎疫情攪局延後發片計畫。人在美國的薇琪為了安全，近日都和孩子在家自主隔離中，經紀人表示短期間應該無法順利回國與蜜雪合體，原定的保養品牌代言，則由蜜雪獨挑大樑，完成拍攝工作。

原本經紀人擔心疫情影響，再加上薇琪無法順利回台，以為保養品牌代言工作會因而生變，但廠商並未取消代言，讓人在台灣的蜜雪獨挑大樑亮麗登場。在拍攝的現場，全員都作好充足的防疫工作，出入拍攝現場的工作人員採實名制登記，進出者測量體溫，現場四處擺放空氣淨化機，落實人員口罩戴好戴滿，保護蜜雪與所有人的健康。

難得的防疫工作經驗，蜜雪直說：「第一次工作，看不到團隊每一個人的長相，只能夠用髮型、細微的聲音來辨識。」雖然只有現在蜜雪一人獨留台灣，她也透露現在每天都認真持續作曲創作，準備與薇琪合體，能夠早日與歌迷相見。

蜜雪（左前三）獨挑大樑拍攝保養品代言。（圖／唱戲世界娛樂提供）

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(中時電子報)