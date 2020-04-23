51歲趙正平日前上八大綜合台《WTO姐妹會》節目，大談現在普遍存在的酸民現象，「你說我們不在意嗎，還是會在意啊，有時候他們的建議我們還是會改變的。」過去常遭網友指倚老賣老、脾氣不好只會罵髒話，但他無奈表示：「不改還好，改了以後更糟糕。」透露改後反而被嫌不好笑，讓他不禁疑惑：「那到底我是要像以前那樣？還是要改成現在這樣比較好？」

主持人郭彥均則是搬出自身經驗，以前主持美食節目時常被網友酸「口感講好爛」，看到留言會難過的三天三夜睡不著覺，心情大受打擊，嚴重到連外景出班看到工作人員，都會緊張的發抖，沒想到一旁的莎莎還搞笑回說：「那時候真心覺得很爛呀，不過現在就真的非常棒。」笑翻全場。

莎莎印象深刻是郭彥均曾有一個荒謬的口感比喻，「這個超脆的，脆到就像是棒球打到玻璃這麼脆。」她笑說：「當時聽到的人都傻眼，這是什麼口感？他怎麼講得出口？」聽到莎莎抖出這段糗事，郭彥均急忙撇清，還故意推給郭彥甫，「沒有，妳講錯，那個是我弟講的，而且他是說大理石不是玻璃。」講完，郭彥均忍不住自己大笑，自認真的講很爛。

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(中時電子報)