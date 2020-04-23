陽明山公園辛亥光復樓前的故總統蔣中正銅像，被發現遭人「斷頭」，銅身與底座被潑上紅漆。（本報資料照片）

3年前「台灣建國工程隊」成員郭志剛，到台北市陽明公園辛亥光復樓前，將故總統蔣介石銅像頭部鋸下再擺出姿勢拍照後載走；一審將他依加重竊盜罪判刑8月，台灣高等法院改判6月，經最高法院撤銷後，高院更一審改依毀損罪判拘役40天、可易科罰金。檢可上訴。

該銅像是日本落合國際獅子會、台北市信義國際獅子會共同捐贈，並與台北市政府在1979年12月25日共同興建完成，隔年陽明山花季開幕日舉辦揭幕儀式，銅像後來由北市公燈處維護管理。

69歲的郭志剛，自稱不滿蔣介石銅像象徵威權，2017年4月21日晚上9點，他開著小貨車並帶菜刀、鋸條等物前往陽明山，到達銅像前方後，他頭戴安全帽，手持菜刀作勢砍銅像，拍照後再鋸下銅像頭部，擺出姿勢拍照完後，把銅像頭部帶離。

一審將他判刑8月，案經上訴，郭男坦承犯行，並供稱銅像頭部是台灣重要的歷史文物，他是帶回去洩憤、洩恨之用，期待台灣趕快獨立建國，再捐贈出去供展示之用。

高院指出，銅像雖屬緬懷威權統治者的象徵物，但也是陽明公園的景觀之一，並屬於北市府與日本與北市國際獅子會交流往來的歷史文物，未來應如何移除銅像，或是否應採行其他方式處理，應由相關單位討論規劃決定。

合議庭認為，郭男鋸下銅像頭部置於自己使用的車輛內，具有意圖為自己不法所有的竊盜犯意；且他的犯行並不符合阻卻違法事由。郭男恣意自認足以表達對蔣介石生平不滿的方式，鋸除銅像頭部，與立法者透過《促進轉型正義條例》所欲彰顯的法秩序價相違背，郭的行為逾越言論自由的必要。

郭的行為，觸犯刑法毀損公物及加重竊盜等3罪，依想像競合犯規定，從一重以加重竊盜罪判刑，審酌他所偷的銅像頭部已由北市公燈處領回，與修復所需支出金額等受損害程度，將他改判刑6月，可易科罰金。經最高法院撤銷後，改依毀損罪判處拘役40天。

(中時 )