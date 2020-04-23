新冠肺炎疫情持續延燒，百業蕭條，新北市府與板信商業銀行合作，推出「急救貸」專案，針對申請經濟部營運資金貸款新北市企業，再加碼6個月利息補貼，希望能協助企業渡過疫情困境，預估逾百家企業受惠。

經發局表示，新北市提出紓困計畫以「急、速、寬、減、補、平」六大原則，加速啟動各項措施，3月份舉行的「新北市產業發展諮詢委員會」會中，產諮會委員之一的板信商銀劉炳輝董事長會後即表示「在地企業，在地相挺」，配合市府政策下，願提供最高500萬元，協助企業支付員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金之資金需求，共同面對疫情困境。

經發局表示，新北市「急救貸」專案針對已取得經濟部「營運資金貸款」紓困資金新北企業，原經濟部貸款利息補貼6個月，新北市再加碼第7個月至1年的部分利息補貼，支應員工薪資及廠房、營業場所或辦公場所租金資金需求，即日起全台板信商業銀行分行皆可受理。

經發局指出，面對疫情艱困時刻，市府持續傾聽各方需求，並滾動式檢討紓困措施，讓市府與市民共同打贏這場防疫勝仗。

(中時 )