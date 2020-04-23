據大陸國家衛健委發布，4月22日0至24時，大陸新增確診病例10宗，其中6宗為境外輸入病例，4宗為本土病例（黑龍江3宗，廣東1宗）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。當日新增治癒出院病例56宗，解除醫學觀察的密切接觸者824人，重症病例減少15宗。

據了解，廣東省新增2宗病例，其中廣州1宗為輸入病例，來自美國；佛山1宗為本土病例，屬境外輸入關聯病例，通過醫療機構發現，是由無症狀感染者轉確診。

大陸境外輸入現有確診病例793宗，現有疑似病例16宗。累計確診病例1616宗，累計治癒出院病例823宗，無死亡病例。

截至4月22日24時，內地現有確診病例959宗，累計治癒出院病例77207宗，累計死亡病例4632宗，累計報告確診病例82798宗，現有疑似病例20宗。

湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例28宗（武漢28宗），無新增死亡病例，現有確診病例69宗（武漢69宗），其中重症病例2宗（武漢2宗）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。

31個省份報告新增無症狀感染者27宗，其中境外輸入無症狀感染者1宗；當日轉為確診病例3宗（無境外輸入）；當日解除醫學觀察31宗（境外輸入7宗）；尚在醫學觀察無症狀感染者984宗（境外輸入166宗）。

廣東省除了前述2宗新增確診病例外，還新增無症狀感染者4宗，為廣州報告，其中，境外輸入關聯3宗，通過醫療機構、社區排查發現；境外輸入1宗，來自美國，通過入境口岸發現，入境後即被隔離觀察。

(中時 )