能率集團旗下的能率網通(8071)所屬之佳能國際觀察新冠肺炎疫情之下各產業轉型線上市場需求，於4月正式成為美國市場市佔率第一的愛比科技「無線4K實物攝影機」總經銷商，搶攻線上教育課程等市場。

新冠肺炎疫情加速遠距生活時代來臨，線上市場夯也帶動攝影機需求高度成長，實物攝影機除了可近距離拍攝文件及實體教學物件，並可透過即時縮放投影、計時錄影等多元模式即時傳輸至大螢幕，4K影像品質及內建電池無線傳輸不受限於場地，適用於各類型課程遠距教學改善教學品質，看好其應用，能率網通所屬佳能國際於4月正式成為愛比科技「無線4K實物攝影機」總經銷商。

佳能國際董事長章孝祺表示，近年來佳能國際除了在企業端推出各式節能減碳方案，在教育市場上也創新許多軟硬體內容方案，並以CSR的推廣為理念支持三星鄉的野菜學校推出野人夏令營，將公益教育帶入偏鄉的概念獲得各企業夥伴熱烈的迴響一同參與，將企業之於社會回饋做得更為扎實完善，針對幼兒園食農教育議題也展開全台三千多所幼兒園轉型加盟計畫；在深耕教育市場時也觀察到，在硬體設備上還有需多能夠提升的地方，此次銷售實物攝影機即可在操作技巧上更為精準，亦可即時互動，讓在家學習的學子們擁有更完善的數位學習環境。各大企業則可透過實物攝影機輔助視訊會議、線上直播商品展示需求，讓遠在網路彼方的消費者也可以透過實物攝影機觀賞商品360度的細節、產品的功能。

(時報資訊)