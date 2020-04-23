銓寶(4575)結合上大嘉、震錩機械等3家公司共組SCP Meltblown熔噴聯盟，宣佈已取得文賀實業2條醫療級熔噴布設備產線訂單，有望大幅提升整體市場醫療級熔噴布產能、一舉突破口罩生產產能瓶頸。

銓寶、上大嘉、震錩機械團隊努力，首批SCP Meltblown聯盟MB 1600醫療級熔噴布生產線都將在3個月內投產。產業鏈上游的熔噴布生產設備聯盟，將為下游口罩製造商挹注新動力。文賀實業公司董事長李新傑表示，預計2條產能投產後，每日將能供應近4噸醫療級熔噴布、相當於400萬片醫療平面口罩產能供應量，對目前防疫工作盡一己之力。

口罩中最重要的原料為熔噴布（亦稱熔噴不織布；簡稱為MB），熔噴布的好壞決定了口罩的品質。新冠肺炎疫情流行讓熔噴布成為搶手民生防疫物資，讓全球大部份地區管制口罩出口。口罩中重要的關鍵材料熔噴布每公噸成品今年以來報價更成長超過10倍以上。口罩機雖有台灣廠商生產，惟生產關鍵材料「醫療級熔噴布生產設備」目前主要仰賴進口；所以，提升口罩產能勢必要先增加醫療級熔噴布供應。

由台灣吹瓶機龍頭銓寶做總召集，組成跨公司開發團隊，進行自主N95醫療級熔噴布生產線設備研發製造。此外，文賀公司為知名食品包材供應大廠，近年多角化經營。在年初新冠肺炎初期即預判全球疫情將愈趨嚴峻，而有投入防疫相關業務的想法，加快了與SCP Meltblown熔噴聯盟的合作。銓寶、上大嘉與震錩共同合作的SCP-MB1600更將是首條自主研發的高防護N95醫療級熔噴布生產設備，打破業界長期仰賴進口熔噴布設備的局面。

(時報資訊)