台北喜來登SUKHOTHAI-月亮蝦餅。（台北喜來登提供）

新冠肺炎衝擊餐飲業，連過往標榜單點的餐廳，也撩落來「吃到飽」。以泰菜聞名的台北喜來登SUKHOTHAI自4月27日至6月30日止推出「THAI豐富」泰式料理無限享用，凡四人(含)以上用餐，即可以超划算價格，無限續點多道精選料理，等於正式加入吃到飽戰局，為泰菜市場丟下一顆震撼彈。

至於吃到飽價格如何？平日每位990＋10％元、假日每位1,190＋10％元，6-12歲(含)兒童同行，平日每位495＋10％元、假日每位595＋10％元。

SUKHOTHAI餐廳精選平日20道、假日30道人氣料理，囊括沙拉、酥炸、燒烤、咖哩、熱炒、湯及甜品類中廣受好評的菜色，包含清爽開胃的「宮廷酸甜楊桃豆鮮蝦沙拉」、厚度叱吒業界的「月亮蝦餅」、吮指回味的「香茅雞翅」、香濃滑順「金沙咖哩海鮮」、泰菜不敗款「酸辣蝦湯」、「泰式炒河粉」、熱辣下飯的「塔香霜降牛肉」，繽紛驅暑的「摩摩喳喳」等三項甜點任君品嚐外，假日用餐更有香甜軟綿的限定款「南瓜布丁」，酸、辣、香、甜，一應俱全，解放蠢蠢欲動的味蕾、滿足饕客的想念！

由於正逢母親節檔期，台北喜來登表示，母親節當週末5／9(六)及5／10(日)每位1,390＋10％元、兒童695＋10％，另可獲贈清蒸檸檬鱸魚乙份與同桌賓客每位一杯泰式風味茶飲。五一勞動節、6／25(四)-6／28(日)端午連假亦適用，以一般假日方案計費。

(中時 )