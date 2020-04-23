在中鋼(2002)率先開出6月內銷盤價開低後，市場轉向關注台塑河靜鋼廠6月盤價，但河靜鋼廠出乎意外並未開盤，對客戶採取私下議價，個案處理的方式，採靈活之戰略。中鋼(2002)本周一開出6月內銷盤價則再開低，指標產品熱軋每公噸大降900元，反應鋼價走跌之趨勢。

由於越南為亞洲鋼品一級戰區，低價鋼品大舉侵入，因此，河靜鋼廠不開新盤價，主要考量客戶對價格接受度不一，決專案處理個別客戶及個別議價，有助守住占比較高的單軋廠價格及訂單，也讓競爭對方難探價格，以「進可攻，退可守」的靈活操作策略應戰。

越南的鋼品競爭大，第二季以來受到疫情擴散衝擊，近月以來，越南的熱軋鋼價從先前的每公噸500美元一度重跌至400美元以下，目前回到400美元以上。市場預期第三季鋼價有機會逐步回穩。

台塑河靜鋼廠原先都比中鋼早開盤，但當前鋼市太過混亂，河靜延後開6月盤價，昨(22日)才開出鋼價，但仍讓人看不清底牌。河靜鋼廠5月熱軋底材每公噸約480美元的價格觀察，其6月盤要漲不可能，但跌多少並未明講，依客戶專案議價處理。

相對而言，中鋼本季順著鋼價走跌的趨勢開盤。受到新冠肺炎疫情延燒，中鋼6月內銷盤價再開低，開月盤的產品價格均較5月再度調降，指標產品熱軋每公噸大降900元，跌幅近6%且價格持續探底。第二季鋼市旺季不旺，只能期待第三季原本淡季市場，將呈現「淡季不淡」景象。

受到新冠肺炎疫情延燒，影響鋼市需求，亞洲鋼價第二季由漲轉跌；中鋼也跟進降價，雖4月曾小漲，但5月內銷盤價隨即開低，熱軋鋼板每公噸降300元，將4月剛調升的300元盡數回吐。剛開出的6月內銷盤價持續開低600~900元，上半年鋼價呈現跌勢。

中鋼集團中鴻(2014)也即將開出5月內銷盤以及6月外銷盤價，預估也將續跌。

(時報資訊)