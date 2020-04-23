韓國周四公布首季國內生產毛額（GDP）經季節調整後季跌1.4％，雖然略低於市場預估的季跌1.5％，但扭轉去年第4季的季增1.3％的成長趨勢，並創2008年第4季以來最大的季跌幅度。

主要是新冠肺炎疫情衝擊全球貿易，和自我隔離等措施重創消費需求等所導致。

韓國財長洪楠基表示，在韓國主要貿易伙伴的需求大減之下，要做好第2季GDP會有更大跌幅的準備。

儘管韓國目前受感染的情況受到控制，但由於疫情衝擊全球經貿，讓極依賴出口的韓國經濟承受極大壓力。而且韓國內需也大打影響，首季民間消費急速萎縮6.4％，是1998年首季萎縮13.8％以來表現最惡劣。當年韓國正飽受亞洲金融危機之苦。

韓國國民銀行經濟師Moon Jung-hui認為在出口持續受打擊之下，韓國經濟會繼續萎縮至少一季。即使政府振興措施能改善內部消費，但韓國重要出口項目包括石化產品等將繼續受打擊。

數據顯示，韓國首季出口季跌2％。至於4月1日到20日間的出口，較去年同期大跌近27％。由於歐美持續執行封閉措施，韓國未來幾個月的出口將繼續萎縮。

(工商 )