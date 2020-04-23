美國喬治亞州的利爾伯恩（Lilburn）日前發生一起重大車禍。一位母親開車載著即將生產的女兒，在趕往醫院途中車子失控撞向一間寺廟的大門，當地警方趕到現場時，發現車子在撞擊的時候，胎兒已滑出產道掉在後座地上。

根據英國《太陽報》報導，美國一名準媽媽克里斯坦（Crystan Graham）在快臨盆時由母親瓊斯（Krystal Jones）開車前往醫院途中，車子因速度過快失控打滑，整輛車撞進一間寺廟的大門，現場一片狼藉。

警方接獲報案趕到現場時，得知車上有孕婦，認為嬰兒極有可能已因撞擊力道過強飛出窗外，急忙拿著手電筒在附近草地上搜尋；但瓊斯卻說孩子還在女兒肚子裡，因為發生車禍時，女兒就坐在後座隨時會生產。然而，女兒克里斯坦卻發現，駕駛座後方有疑似臍帶的東西，感覺小孩可能已被擠出產道。警察遂前去查看，驚訝發現嬰兒竟然就掉在駕駛座後方的小袋子中，祖母瓊斯則喜出望外的表示沒想到孩子居然能存活。

隨後女嬰跟母親克里斯坦皆被緊急送醫治療，孩子被送進新生兒重症監護病房進行觀察。警方事後觀看事故發生時搜尋嬰兒的影像記錄，都表示非常不可思議。

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(中時電子報)