在喬丹紀錄片「最後一舞」前兩集首映熱播後，喬丹再次成為眾人膜拜對象，但身為喬丹當年的死對頭，兩人甚至還在場上幹過架的「大嘴」雷吉米勒，卻到現在仍不向喬丹低頭，「假如我碰上喬丹，我可能揍他一頓，因為我們之間恩怨太多了。」

「看到喬丹的紀錄片，讓我再次感覺很不心甘情願，因為我試圖反抗，我一點也不想這樣做，」過去跟喬丹產生多次經典對決的雷吉米勒表示，「可是身邊每個人都告訴我，我必須參與其中，我只能說不，請你們走開，我並不需要這樣做。」

「我不希望人們認為我跟喬丹是宿敵，對我而言，宿敵意味雙方對等，但我跟他並非對等，我喜歡跟他對抗，我知道很多球員都對他低頭，但我不會！」雷吉米勒說，「也許我該低頭，但我天生不是這樣的人。談論過去繼續向前看，或許也是好事。」

就是這種不願輕易低頭的好勝個性，才讓雷吉米勒擁有「溜馬先生」，以及「米勒時刻」等封號，只可惜在他效力溜馬18個球季，幾乎都有喬丹在前面擋著路，讓米勒始終跟NBA總冠軍無緣，就算他在2012年入選了籃球名人堂，也始終有著遺憾。

(中時 )