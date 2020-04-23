高市雖沒新冠肺炎本土個案，但敦睦艦隊事件使高雄暴露高度風險，高雄市長韓國瑜今（23）日表示，將針對第一線防疫人員約9000多位進行普篩，但由於市府財政困難，將分兩階段籌措經費及執行。衛生局長林立人指出，第一階段4000多名醫護人員若用PCR（聚合酶鏈反應）篩檢，總經費約1400萬元，但最後用何種方法仍需中央同意。

韓國瑜指出，市府財政非常困難，但願意籌措財源協助第一線人員，希望做好採檢工作，感謝他們從大年初一忙到現在，整整3個月，謝謝9000多位醫護人員、市府同仁的付出，市府願意為他們健康做點事情。

韓國瑜提到，預計分為兩個階段執行，第一階段有4000多位醫護人員，可能本身也擔心有感染風險，目前財源大概已經籌措完畢；第二階段還有5000位，包含市府投入的夥伴如里幹事、環保、民政、交通等人員，要籌出第二筆財源，目前還沒籌措完成，「不管怎樣會咬緊牙根籌措出來」。

衛生局長林立人補充，要用什麼工具篩檢需要上報中央同意，若以PCR（核酸聚合鏈反應）一次約3500元，等於第一階段要編列1400萬元。若用血清抗體方式抽血篩檢，一次約5、600元，至少200萬元跑不掉。

林立人強調，這項篩檢並非強制性，而是市長韓國瑜聽到醫界的反應，基於表達關懷之意，才決定籌措財源篩檢，有關執行技術面可以再跟醫界檢討，還是會尊重當事人意願，是否要進行篩檢。

(中時 )