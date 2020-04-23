新冠肺炎(COVID-19)疫情蔓延全球，迫使多國啟動封城、限制社交距離等措施來進一步防止疫情擴散。限縮外出的政策催生一波宅經濟商機，遊戲就是其一。而任天堂(Nintendo)由於 3 月份推出《集合吧！動物森友會》Switch 遊戲造成轟動，連帶帶動 Switch 遊戲主機熱銷，在供應鏈因為疫情而供貨吃緊的情況下，更讓 Switch 成為大熱商品。不過這波商機也讓有心人眼紅，近日有不少 Switch 使用者在網路上抱怨帳戶疑似被第三方入侵。對此，任天堂建議使用者應該啟用兩步驟驗證(2-Step Verification)，來保護帳戶安全。

《Nintendo Life》網站報導，近日任天堂向使用者發出電子郵件，提醒帳戶內的信用卡可能有被盜刷的危機，以及指出向任天堂反映有類似情況的用戶數量持續增加。社群平台 Twitter 上近日也出現不少網友抱怨自己的任天堂帳戶疑似被第三方入侵，甚至信用卡也出現被盜用的情況。《unwire.hk》報導，報告此情況的使用者大多位於美國以及俄羅斯地區。

Took a look at initial survey submissions. Based on data so far, the most likely explanation is Nintendo Network ID passwords being compromised.



92.7% of compromised accounts, that used a unique password (not used elsewhere), had their NNID linked.



Just a hypothesis, not fact. pic.twitter.com/KSrjCt3wHR — Pixelpar (@pixelpar) April 20, 2020

Firstly, go to the Nintendo Account Website, login, enable 2 Factor Authentication, but before leaving, check your sign in history. If you notice any unauthorized sign ins (especially from places like Russia, Australia, Saudi Arabia, etc) change your password immediately — Terran Sherwood (@TerranSherwood) April 4, 2020

針對上述情況，任天堂至少在美國、歐洲、日本的官網都放上了啟用兩步驟驗證的提醒與教學，並且也大動作透過 Nintendo of America Twitter 官方帳號宣導。要針對任天堂帳號啟用兩步驟驗證，使用者需要前往「Nintendo Account」網頁，登入後選擇「登入帳號與安全」，選擇「設定兩步驟驗證」。接著需要輸入先前登記的電子郵件來收取驗證碼，再回到網頁中認證。接著需下載「Google Authenticator」App，打開此 App 掃描任天堂帳戶網頁中出現的 QR Code，即可將此帳戶加入其中。下一次登入任天堂帳號時，除了輸入帳號、密碼，還需要開啟Google Authenticator取得即時密碼來輸入，才能完成登入手續。

You can help secure your Nintendo Account by enabling 2-Step Verification.



For more details, visit: https://t.co/kqxbp8TobD pic.twitter.com/hZ1PnFWZQw — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 9, 2020

如果你也是任天堂用戶，而也發現了帳號疑似被其他人嘗試入侵的情況。建議可以即刻修改帳戶密碼，並開啟兩步驟驗證。此外。如果你也將同一組帳號密碼用在其他網站服務中，建議也要同步修改。並且盡量不要將同一組密碼用於不同的服務之中，避免當帳戶資料意外洩漏時，使用同一組帳密的服務也有遭到入侵的危機。

(中時電子報)